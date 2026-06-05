DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,2800 -2,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin53.755 +1,7%Euro1,1522 ±0,0%Öl93,09 -2,4%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Tesla A1CX3T Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie im Fokus: Stellenabbau bei CureVac voraus - kaum Alternativen für Betroffene BioNTech-Aktie im Fokus: Stellenabbau bei CureVac voraus - kaum Alternativen für Betroffene
SpaceX vor IPO: Welche anderen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten SpaceX vor IPO: Welche anderen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil