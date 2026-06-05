Zwei Jahre nach dem verpatzten Apple-Intelligence-Debüt steht Siri vor dem grössten Umbau der Unternehmensgeschichte. Das muss der iKonzern auf der WWDC 2026 liefern. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus Deutsche Autobauer hinken hinterher. Tesla mit massiver Kurszielerhöhung. Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab. Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander. Pharmakonzerne kürzen Investitionen - Bund verteidigt Kurs. RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an.

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