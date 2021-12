Apple bekommt Aufschub im Epic-Games-Rechtsstreit

Von Jon Swartz

NEW YORK (Dow Jones)--Apple hat in den USA einen bedeutenden juristischen Sieg im Rechtsstreit mit dem US-Videospiel-Entwickler Epic Games errungen. Ein US-Berufungsgericht hat am Mittwoch eine Entscheidung in der Kartellrechtsklage von Epic Games gegen den iPhone-Hersteller auf Eis gelegt. Das Berufungsgericht setzte die Vollstreckung einer einstweiligen Verfügung aus, die Apple gezwungen hätte, bis zum 9. Dezember externe Zahlungsoptionen in seinem App Store zuzulassen.

"Apple hat zumindest nachgewiesen, dass seine Berufung ernsthafte Fragen zur Begründetheit der Entscheidung des Bezirksgerichts aufwirft", heißt es in dem Urteil. "Daher geben wir Apples Antrag auf Aussetzung von Absatz (1) Paragraph (i) der dauerhaften Unterlassungsverfügung statt. Die Aussetzung bleibt in Kraft, bis das Mandat in diesem Berufungsverfahren erteilt wird."

Die Aussetzung hebt die frühere Gerichtsentscheidung nicht auf, sondern setzt die Vollstreckung aus, bis das Berufungsgericht den Fall vollständig verhandeln kann - ein Prozess, der wahrscheinlich Monate dauern wird.

Im September verlangte Bundesrichterin Yvonne Gonzalez Rogers, dass Apple Zahlungssysteme von Drittanbietern in iOS-Apps zulässt. Dies war Teil eines umfangreicheren Urteils, das kartellrechtliche Vorwürfe des Fortnite-Entwicklers Epic zurückwies.

"Wir möchten dem Gericht dafür danken, dass es diesen Aufschub gewährt hat, während der Berufungsprozess weiterläuft", sagte Apple in einer schriftlichen Stellungnahme. Der Konzern entwickle den App Store für Nutzer und iOS-Entwickler stetig weiter und sei besorgt, dass die Änderungen neue Datenschutz- und Sicherheitsrisiken geschaffen hätten.

Epic war für eine Stellungnahme nicht unmittelbar erreichbar.

