Apple dämpft Zulieferer-Erwartungen an iPhone-13-Nachfrage - Agentur

Von Barbara Kollmeyer und Pierre Briançon

NEW YORK (Dow Jones)--Apple hat einem Medienbericht zufolge Zulieferern gegenüber seine Geschäftserwartungen an das iPhone 13 gedämpft. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis aus mehrere mit der Sache vertraute Personen berichtet, hat Apple seine Zulieferer darüber informiert, dass die Nachfrage nach seinen iPhones vor dem Weihnachtsgeschäft geringer ist als erwartet. Einige Kunden, die von Inflation und Unsicherheit in Bezug auf die neue Omikron-Corona-Variante betroffen sind, hätten sich gegen den Kauf entschieden oder diesen verschoben.

Der Nachfrageeinbruch kommt zu den Lieferproblemen hinzu, die Apple und alle anderen Elektronikgerätehersteller durch den weltweiten Chipmangel und andere Versorgungsengpässe haben.

Im Oktober hatte Apple mit Hinweis auf Lieferengpässe einen seltenen Umsatzrückgang für sein viertes Geschäftsquartal gemeldet, der auf einen Rückgang der Verkäufe von iPhones und Wearables zurückzuführen war. Das Unternehmen prognostizierte damals, dass die Chip-Knappheit das Weihnachtsgeschäft belasten werde.

Analysten prognostizieren jedoch ein Rekordjahr für Apple in diesem Jahr, mit einem Umsatzsprung von 6 Prozent im Schlussquartal. In einer Research Note vom Mittwoch bekräftigte Daniel Ives von Wedbush seine Überzeugung, dass Apple in der Weihnachtssaison 40 Millionen iPhones verkaufen wird.

Apple-Aktien gaben am Donnerstag vorbörslich um 2,2 Prozent nach.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/err

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2021 05:59 ET (10:59 GMT)