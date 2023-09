Apple-Keynote im Live-Ticker: Apple lädt zum "Wonderlust"-Event - iPhone 15 vor Ankündigung - auch neue Apple Watch erwartet

Apple-Event

Wie jedes Jahr lädt der iPhone-Hersteller Apple im Herbst zur Keynote. Als ausgemacht gilt die Präsentation einer neuen iPhone-Generation. Mit dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Ultra stehen die Nachfolger der beliebten Smartphones in den Startlöchern. Was Apple für das "Wonderlust"-Event noch geplant hat und alle weiteren Details zur Keynote erfahren Sie hier im finanzen.net-Live-Ticker.

13:03 Uhr

Neuigkeiten könnte es heute Abend auch bei Apples Kopfhörerreihe AirPods geben. "Engadget" zufolge dürfte Apple sich vom Lightning-Anschluss des Ladecase verabschieden und diesen durch den USB-C-Standard ersetzen. Zukünftig könnten die Kopfhörer wohl auch Körpertemperatursensoren und Funktionen für Menschen mit Hörbehinderungen erhalten, bei der diesjährigen Keynote dürften sich die Änderungen aber auf den Ladeanschluss beschränken.

12:44 Uhr

Gilt die Ankündigung der neuen iPhone-Generation beim heutigen Event als ausgemacht, werden außerdem noch Modelle von Apples Smartwatch Apple Watch erwartet. Die Apple Watch Series 9 soll sich vor allem durch ihren neuen S9-Prozessor von den Vorgängern unterscheiden, wie "Engadget" berichtet. Neben einer stärkeren Leistung könnte der auf dem A15-Prozessor basierende Chip außerdem eine längere Akkulaufzeit mit sich bringen. Auch die Apple Watch Ultra, die sich vor allem an Outdoor- und Leistungssportler richtet, könnte einige Neuerungen erhalten, so das Portal. Die zweite Generation des Pro-Modells könnte neben der bereits bestehenden helleren Farbgebung mit einem schwarzen Titangehäuse aufwarten.

12:20 Uhr

Die neuen iPhones können in der Regel bereits wenige Tage nach der Ankündigung vorbestellt werden, meist am Freitag nach der Keynote. Sollte Apple diesem Ablaufplan treu bleiben, können Apple-Fans ihre Vorbestellungen also bereits ab dem 15. September tätigen. Ausgeliefert werden die neuen Smartphone-Modelle dann meist eine Woche nach Beginn der Preorder-Phase, in diesem Fall also am Freitag, dem 22. September. Bestätigt sind diese Daten von Seiten Apples jedoch nicht.

11:59 Uhr

Bevor die Keynote heute Abend um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit startet und die neue Produktpalette des iKonzerns präsentiert wird, ist im vorbörslichen NASDAQ-Handel bereits Bewegung auszumachen. Die Apple-Aktie notiert dort zeitweise 0,27 Prozent fester bei 179,85 US-Dollar.

11:46 Uhr

Die Keynote unter dem Motto "Wonderlust" wird auch in diesem Jahr wieder im Steve Jobs Theater stattfinden, einem unterirdischen Präsentationssaal, der nach dem Apple-Mitgründer Steve Jobs benannt ist. Gemeinsam mit Steve Wozniak gründete Jobs das Unternehmen 1976, ehe er 1985 aus der Firma verdrängt wurde. 1996 kehrte der Visionär zu Apple zurück und leitete den Konzern zwischen 1997 und 2011. Aufgrund einer Krebserkrankung starb Jobs jedoch 2011, nur wenige Wochen nachdem er die Führung an den jetzigen CEO Tim Cook abgab. Lesen Sie hier die Kurzbiographie zu Steve Jobs.

11:28 Uhr

Bereits im Vorfeld gaben Experten ihre Einschätzung zum neuen Produktportfolio des iKonzerns. So wird erwartet, dass Apple das iPhone 15 mit einer Displaygröße von 6,2 Zoll und in der Max-Variante mit 6,7 Zoll vorstellen wird. Die Premium-Variante, das iPhone 15 Pro, soll ebenfalls mit einem 6,2 Zoll großen Display und als iPhone 15 Pro Max mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm auf den Markt kommen. Möglicherweise könnte das Pro-Modell mit dem größeren Display auch unter der Bezeichnung iPhone 15 Ultra angekündigt werden.

10:54 Uhr

Während die Herbst-Keynotes in den ersten beiden Corona-Jahren noch ausschließlich virtuell stattfanden, lud der Tech-Riese im vergangenen September erstmals wieder zu einem iPhone-Event, das sowohl in Präsenz als auch online stattfand. Und auch in diesem Jahr hat das Publikum vor Ort wieder die Möglichkeit, die neuesten Ankündigungen im Steve Jobs Theater mitzuerleben, während die Keynote gleichzeitig auch online gestreamt wird.

10:39 Uhr

Die diesjährige September-Keynote steht unter dem Motto "Wonderlust", eine Anspielung auf das englische Wort "Wonder" für Wunder und "Wanderlust". Trotz des Begriffs deutschen Ursprungs hat man den Slogan im deutschsprachigen Raum jedoch mit "Vorfreu dich" übersetzt.



10:14 Uhr

Genau zwei Wochen vor dem großen Event lud Apple zur September-Keynote im Apple Park im kalifornischen Cupertino.

Join us for a special #AppleEvent on September 12 at 10 a.m. PT.



Tap the ?? and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/dQLzRfEVVq - Apple (@Apple) August 31, 2023

In einem kurz darauf auf Twitter/X geteilten Kurzvideo ist das Apple-Logo zu sehen, das sich in ein Herz verwandelt.

10:00 Uhr

Apple-Fans dürften sich diesen Tag bereits nach der Ankündigung Ende August rot im Kalender markiert haben: Heute Abend lädt der iPhone-Hersteller Apple wieder zur Keynote. Wenn es also um um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wieder soweit ist und Apple-CEO Tim Cook seine Gäste in Präsenz und virtuell begrüßt, begleitet die finanzen.net-Redaktion das Event zur Vorstellung neuester Produkte des iKonzerns wie gewohnt. Auch für Anleger dürfte der Abend spannend werden: Schafft es Apple, mit seiner neuen Produktpalette neben seinen Kunden auch den Markt zu überzeugen?

Redaktion finanzen.net