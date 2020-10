Apple, Facebook, Amazon, Netflix - nutzen Sie die 2. Chance

Liebe Leser – schon Kostolany wies seine Fans darauf hin, dass man an der Börse dann kaufen muss, wenn es mehr Aktien oder mehr Affen gibt. Momentan sind die Affen in der Überzahl und die Kanonen donnern mal wieder. So wie bei 13.300 vor nur wenigen Wochen nichts donnerte. Aktienmärkte haben aber eines gewiss – Risiken gibt es immer! Manchmal sind sie eingepreist, so wie jetzt, manchmal nicht, so wie vor einigen Wochen. Wir handeln antizyklisch und fahren damit seit 15 Jahren bestens. Seit 2018 auch in unseren Depots bei Feingold Research, seit Sommer im Markenwertportfolio. Ersten Dip Anfang September genutzt und jetzt muss man wieder einkaufen! Wir haben 75% Cash und setzen sie jetzt ein! Wieviel Rendite unser Ziel ist? Nun – wir handeln mit Hebel 2 und peilen über die nächsten Jahre in unserer Auswertung mit Rückrechnung 500 bis 1000% an. Es können durchaus auch gerne 800% werden. Ist dies zuviel? Nein, wenn man rückblickend auf starke Marken schaut, die wir nach Auswertung der größten Markenbewerter umsetzen. Wer Lust hat, der ist dabei. Hier geht es zu unserem bewährten und beliebten Markenwertportfolio. Und hier ist ab Samstag noch ein Erklärvideo für Euch!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"