Apple im Höhenrausch

Für die Aktien von Apple neigt sich ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr dem Ende entgegen. Seit dem Jahreswechsel leuchtet ein Plus von 86 Prozent auf, die Papiere führen mit Abstand die Performance-Rangliste im Dow an. Nur die iPhone-Verkäufe in China trüben das Bild derzeit etwas.

Die jüngsten Absatzzahlen von Apples wichtigstem Produkt, dem iPhone, waren in China rückläufig, wenn auch nicht so stark wie erwartet. Im November war der Rückgang mit knapp 30 Prozent zwar drastisch, aber im vorangegangenen 3-Monatszeitraum waren es nur 3 Prozent. Gefährlicher könnte Apple die 5G-Offensive der chinesischen Anbieter Huawei, Xiaomi, Oppo und Vivo werden. Sie werden deutlich vor Apple 5G-Smartphones auf den Markt bringen. Apple plant seinen Launch für den kommenden Herbst.

Trotz dieser Aussichten kann die Apple-Aktie auch in kürzeren Zeiträumen überzeugen und schafft über einen Zeitraum von sechs Monaten einen Zuwachs von knapp 50 Prozent, zuletzt schraubte der Titel seine Bestmarke fast täglich weiter aufwärts.

Knackt die Apple-Aktie noch in diesem Jahr die 300-Dollarmarke?

Damit ist klar: Im kurz- bis langfristigen Bereich zeigt der Trend eindeutig aufwärts. Bereits bestätigte charttechnische Barrieren kann es nicht geben, der weitere Weg bis zur runden Schwelle bei 300 Dollar scheint frei. Zwei Argumente lassen aber eine bevorstehende Atempause erwarten. Seit rund fünf Jahren läuft der Kurs in einem breiten Trendkanal, dessen obere Grenze zuletzt im September 2018 angelaufen und bestätigt wurde. Für eine Konsolidierung im Bereich 285/290 Dollar spricht auch der weite Abstand von knapp 30 Prozent zur 200-Tage-Linie (rot). Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 270 sowie im Bereich um 255 bis 260 Dollar.

