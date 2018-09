Apple-Event im Live-Ticker - iPhones, Apple Watch, iOS 12: Last-Minute-Leak von Apple?

14:26 Uhr:

Nur kurz vor der Keynote ist Apple offenbar ein Fauxpas unterlaufen. Demnach sollen die Namen der neuen iPhones in einer kurzzeitig auf apple.com abrufbaren XML-Datei geleaked worden sein. Die neuen Mitglieder der Apple-Familie heißen demnach iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone Xr. Dies berichtet "The Verge".

14:13 Uhr:

In Vorfreude auf das Apple Event haben Anleger der Apple-Aktie am Dienstag bereits kräftig auf die Beine geholfen: Um 2,53 Prozent ging es bis auf 223,85 US-Dollar aufwärts. Auch im vorbörslichen Handel am Mittwoch ist der Anteilsschein an der New Yorker Börse gefragt.

13:15 Uhr:

Es ist noch früh am Morgen in Kalifornien, aber bei Apple haben die Vorbereitungen schon längst begonnen. Der Apple Store ist aktuell nicht erreichbar, die neuen Produkte werden wohl gerade eingepflegt.

11:43

Zum ersten Mal wird Apple seine Keynote live auf Twitter streamen.

Sei heute um 19 Uhr dabei und verfolge das #AppleEvent live auf Twitter. pic.twitter.com/TujdIoE54n - Apple (@Apple) 11. September 2018

11:01 Uhr:

Bleibt Apple seiner Tradition treu, werden mit der Präsentation der neuen iPhone-Modelle am Abend die Vorgängergeräte im Apple Store vergünstigt. iPhone-Besitzer, die auf die neuen Modelle umsteigen wollen und für ihr iPhone X, 8 oder 8 Plus noch den bestmöglichen Preis auf dem Gebrauchtmarkt erzielen wollen, sollten sich daher beeilen. Noch ist der Apple-Store erreichbar, in Cupertino ist es jetzt aber auch erst 2 Uhr morgens.

10:30 Uhr:

Auch Fans der Apple Watch dürfen sich wohl auf eine neue Variante der Computeruhr freuen. Dabei dürfte die smarte Uhr wohl ein größeres Display spendiert bekommen - Apple soll die Ränder rund um die Bildschirm schmaler gemacht haben. Weiterhin gibt es keine offiziellen Verkaufszahlen für die Apple Watch, das Gerät führt aber seit dem Start im Frühjahr 2015 den Markt der Computer-Uhren an und konnte Konkurrenzgeräte diverser Hersteller mit dem Google-System Android auf Abstand halten.

10:15 Uhr:

Worauf können sich Apple-Fans freuen? Die Keynote wird wohl einmal mehr im Zeichen neuer iPhones stehen: Drei neue Modelle werden erwartet. Laut Berichten von Medien und Analysten sollen alle neuen Modelle das Design des iPhone X aus dem vergangenen Jahr übernehmen. Der Home-Button, der seit dem ersten Modell Teil des erfolgreichen Apple-Smartphones war, wird damit obsolet. Erwartet wird, dass alle neuen iPhone-Modelle einen Bildschirm bekommen, der fast die gesamte Frontseite ausfüllt, mit einer Aussparung für die Sensoren der Gesichtserkennung FaceID am oberen Rand.

09:39 Uhr:

Unsere finanzen.net Redaktion begleitet heute Abend ab 18:30 Uhr wie gewohnt live die Präsentation der neuesten Produkte von Apple. Spekulationen zufolge wird Fans und Anleger eine Show der Superlative erwarten.

Ob der IT-Riese aus Cupertino die Erwartungen enttäuscht, erfüllen oder gar schlagen kann und wie die Apple-Aktie auf das Event reagieren wird, das erneut im "Steve Jobs Theatre" im Apple Park stattfindet, erfahren Sie hier im finanzen.net Live-Ticker zur Apple Keynote.



