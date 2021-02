Apple liefert im vierten Quartal global die meisten Smartphones aus

GO

Heute im Fokus

DAX schließt leichter -- Goodyear will Cooper übernehmen -- BioNTech-Vakzin könnte vor Infektionen schützen -- adidas plant Dividende -- Cotinental, Sanofi, Varta, Porsche im Fokus

Delivery Hero begibt neue Aktien für Aktienoptionsprogramm. ifo-Index steigt unerwartet. Apple überholt Samsung. BGH-Richter sehen hohe Hürden für Diesel-Klagen gegen VW-Töchter. CEWE will Anleger an gestiegenen Gewinnen beteiligen. Uniper und BayWa schließen Partnerschaft bei LNG-Tankstellen. Rapper Jay-Z and LVMH lassen bei Champagner-JV die Korken knallen.