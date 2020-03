Apple, Nvidia, CocaCola - Aktien so gut wie seit 1930 nicht mehr

Liebe Leser, wie war das mit antizyklischem Investieren? An schwachen Tagen sammeln, an starken Tagen taktisch short einziehen. Apple plus 8, McDonalds plus 15, Boeing plus 22, Royal Dutch plus 18 – was für ein Tag an den Börsen. Barrick Gold zog 11% mit, auch eine BP bringt 21 Prozent. 2000 Punkte im Dow Jones sind der beste Tag, auch prozentual, seit 1930. Irre oder? Und nun? Wie agiert man jetzt? Verzweifelt hinterherspringen, wer noch Cash hat? Warten? Absichern? Das diskutieren wir heute im Video. Viele fragen aber – was bietet eigentlich Feingold Research? Nun – wir geben mal copy paste unsere mail von Montag, 9.55 Uhr hier ein. Ihr könnt sie lesen. Wir empfahlen gestern bei 8.500: DAX Long und vor allem – norwegische Krone long. Begründet im Video. Ein Tag später – plus 85% für unsere Leser. Dazu auch die anderen Empfehlungen rauf. Wer also dabei sein möchte bei uns und uns gerne testet – übrigens gestern mit Wirecard long Empfehlung im Börsenbrief – der kann es hier tun. Jederzeit kann man auch wieder gehen, natürlich. Keiner muss bleiben;-) PS: Unter der Mail findet Ihr noch unsere Antwort von heute, 11.15 Uhr zu den Trades von gestern….

mail Montag , 9.55 Uhr : Liebe Leser,

erneut ein schwacher Tag am Aktienmarkt, doch das Positive ist beinahe – man gewöhnt sich dran. Zumindest seit dem Handelsschluss in den USA am Freitag um 21.00 Uhr hält sich das Minus beim DAX in Grenzen, wenn man die Indikation bemüht.

Wir fassen mal ein paar Beobachtungen zusammen:

Stay at home läuft weiter – zooplus, hellofresh, Shop Apotheke.

Bei Biontech kommt wieder Fahrt rein, plus 30%. Achtung – reine Tradingaktie. Die wird langfristig wohl wieder da hin kommen, wo sie herkommt.

Vapiano ist so gut wie pleite, doch da spekulieren viele auf eine Rettung durch den Staat. Was für hoch spekulative Trader – aber spannend.

Der ATX – notierte letzte Woche bei Buchwert 0,625 wie unser lieber Börse-Online-ex-Kollege Christian Scheid in mühevoller Kleinarbeit ausgerechnet hat. Und da wir uns unter Börsianern grade ziemlich vernetzen und Christian prima Expertise im ATX hat, nutzen wir diese Erkenntnis und bauen im Favoritendepot ein Indexpapier auf den ATX ein.

KAUF – WKN 787324 ATX Indextracker Wert 5.000 Euro.

Auf der Einzelaktienseite prüfen wir heute mal, ob auf Verbund, Lenzing, Andritz, Wienerberger oder Bawag ein Angebot an Bonussen oder Discountern verfügbar und handelbar ist. Die Aktien gefallen uns alle ganz gut.

In Deutschland halten wir die Allianz ebenso wie Münchener Rück für massiv gestutzt. Wir kaufen auf Allianz ein Bonuspapier, das eine Barriere bei 90 Euro hat sowie ein wirklich minimales Aufgeld von 1 Euro und eben viel Renditeluft lässt, nämlich 32% p.a WKN DFC36S

Für Chartfreunde spannend – Deutsche Wohnen setzt just auf dem Tief der Mietendeckel Diskussion aus dem Jahr 2019 auf. Die WKN CW053B ist im Grunde mit Hebel 2 ein sanfter Einstieg in den Berliner Immobilienmarkt.

Schauen wir dann mal nach Norwegen. Bald könnten wir alle dort Urlaub machen. Die Krone wird zum Euro rasiert. Ebenso zum Dollar. Wir haben einen US-Dollar/NOK short gefunden, mit der WKN PX845T lässt sich auf ein Comeback der Krone setzen.

Im DAX sind wir im Turbo-Depot eben aus unserer Short-Position erstmal raus. Womöglich lässt sich heute nahe der 8.400 mal ein spekulativer Long-Trade wagen. Die WKN DFB068 ist jedenfalls mit Hebel 7 das passende, um den DAX long zu handeln heute. Chance-Risiko ist weit besser als am Freitag, logo, sonst wären wir Freitag früh oberhalb 9.000 auch nicht short gegangen. Antizyklik ist wichtig, weiterhin.

Nachher gibt es noch etwas zu Wirecard und den Freunden des kontaktlosen Bezahlens. Könnten auch Profiteure sein der misslichen Lage.

Ebenso wie die Aktie von Zoom. Alles, was nach Chatten, Videokonferenz oder ähnlichem klingt- das steigt. Vor allem in USA.

Bis später Euer TEAM FR mail Dienstag früh, 11.15UHr Liebe Leser, Ihr wisst ja – wir versuchen immer um Ecken zu denken. So gestern auch bei der norwegischen Krone. Öl , Euro – Ihr kennt das.. Empfohlen um 10 Uhr gestern zu 9,80 Euro. Kurs jetzt – 17,80 Euro. Der Trade in der WKN PX845T War fast ein Verdoppler – plus 85% seit gestern früh. Kaum weniger schön – der Turbo Bull DFB068 in den Ihr fleissig rein seid. Kurs gestern bei Empfehlung 11 Euro – jetzt 18 Euro. Ihr nehmt die Gewinne bitte mit, das sind mal eben 70%. Wir freuen uns. Mund abputzen, Gewinne mitnehmen und heute einfach mal den Markt machen lassen. Wir haben gestern eingedeckt, heute werden wir auf der Long-Seite nichts machen. Wir gucken zu und kaufen dann wieder, wenn es rappelt. Bis später im Video Euer TEAM FR