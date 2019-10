Apple steigert den Umsatz und gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Technologiekonzern Apple Inc. (ISIN: US0378331005, NASDAQ: AAPL) zahlt eine Quartalsdividende von 0,77 US-Dollar, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Aktionäre erhalten die Auszahlung am 14. November 2019 (Record day: 1. November 2019).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 3,08 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 243,26 US-Dollar (Stand: 30. Oktober 2019) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,27 Prozent.

Apple hat auch die Ergebnisse zum vierten Quartal 2019 veröffentlicht. Der im Dow-Jones gelistete Konzern erwirtschaftete einen Ertrag in Höhe von 13,69 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 14,13 Mrd. US-Dollar). Der Umsatz lag bei 64,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 62,90 Mrd. US-Dollar). Im Gesamtjahr lag der Umsatz bei 260,17 Mrd. US-Dollar nach 265,6 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Apple erwartet für das erste Quartal 2020 einen Umsatz zwischen 85,5 und 89,5 Mrd. US-Dollar, wie weiter berichtet wurde. Die Zahlen lagen über den Erwartungen. Nachbörslich lag die Aktie knapp 2 Prozent im Plus.

Die Apple-Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2019 mit 54,22 Prozent im Plus (Stand: 30. Oktober 2019). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1099,30 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de