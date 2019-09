Apple und Nvidia - das können Sie erwarten

Liebe Leser von Feingold Research, die meisten haben es sicher bemerkt – seit einigen Wochen finden unsere Tradingideen, Investmentvorschläge, unser Research und unsere Datenanalyse und vor allem unsere Depots und Trades nahezu ausschließlich im Exklusivbereich statt. Einige hundert haben uns schon abonniert, die Kündigungen lassen sich an einer Hand abzählen was wir als Kompliment werten. Unsere Depotperformance in Tradingdepot und Turbo-Depot spricht eine klare Sprache. (Hier können Sie uns abonnieren). Doch weitaus mehr dürfen Sie von uns erwarten abseits der konkreten Ein- und Ausstiegszeitpunkte für Ihre Trades in Wirecard oder Beyond, in DAX oder Euro, in Öl oder Gold. Deshalb wollen wir Ihnen exemplarisch und sozusagen “copy paste”, also ungekürzt einige unserer täglichen Newsletter zur Ansicht geben. Hinzu kommt täglich für unsere Abonnenten mindestens ein ausführliches Video in dem wir die Chancen am Markt beleuchten und Sie konkret an die Hand nehmen. Hier also ein weiteres Beispiel unserer Arbeit und ein kleiner Teil dessen was Sie erwarten dürfen:

Liebe Abonnenten,

Ins Tradingdepot nehmen die Gewinne im Discount-Put auf den S&P500 mit. Wir verkaufen die WKN HX77QU mit 4000 Stück zu 80 Cent, also 22 Prozent Gewinn.

Daniel erläutert im Video ausführlich die Märkte und Trumps wirtschaftspolitische Landung in der Schweinebucht

Für Anleger haben wir drei Discounter auf US-Aktien herausgesucht. Die Scheine liefern 14-15 Prozent p.a. Rendite und dabei sehr schöne Konditionen.

Amazon - ST3LJX der Societe Generale

Nvidia - MF912Z von Morgan Stanley

Apple - MF8TYV von Morgan Stanley

Research kommt von der VP-Bank zur Konjunktur in Deutschland:

Die Auftragseingänge verzeichnen im Juni ein sattes Plus von 2.5% gegenüber dem Vormonat. Die Details sind aber ernüchternd. Das ordentliche Plus im Juni tut gut, allerdings sollte man jetzt nicht gleich ins Jubilieren verfallen. In Anbetracht des Handelskonfliktes ist Demut angesagt. Die Ankündigung neuer US-Strafzölle gegenüber China facht die Unsicherheit im globalen Unternehmenssektor weiter an. Leidtragender ist dabei vor allem Deutschland mit seiner starken Exportwirtschaft. Das verheißt leider für die kommenden Monaten weiteres Ungemach. Die Details des veröffentlichten Datenmaterials bestätigen unsere Skepsis. Es ist vor allem den volatilen Großaufträgen zu verdanken, dass ein Plus zu verzeichnen ist. Unter Herausrechnung der Großaufträge steht erneut ein Minus von 0.4% zu Buche. Darüber hinaus hielten sich die inländischen Unternehmen weiterhin mit Neubestellungen zurück. Die Zunahme der Auftragseingänge geht vollständig auf das Konto der Länder außerhalb der Eurozone . Die rückläufigen Bestellungen aus dem Inland bestätigen einmal mehr, dass sich die deutsche Wirtschaft bereits inmitten einer Rezession befindet. Arbeitnehmer, die in der Automobilbranche oder in der Metall- und Elektroindustrie beschäftigt sind, spüren bereits den geringeren Auftragsbestand. Überstundenabbau ist in so manchem Betrieb derzeit angesagt. Es sollte auch noch ein weiterer Aspekt berücksichtigt werden. Die Umstellung auf die Elektromobilität markiert für viele Branchen eine Zäsur. Es ist der Wegfall des hochkomplexen Verbrennungsmotors, der in der Metallindustrie Spuren hinterlässt. Gerade für den deutschen Maschinenbau kommen deshalb neben konjunkturellen auch strukturelle Belastungen hinzu. Für nachhaltig bessere Zeiten bedarf es einer Lösung der Handelskonflikte. Aber auch der noch immer ungelöste Brexit belastet die europäische Wirtschaft. Solange die konjunkturelle Sauregurkenzeit anhält, sollte die deutsche Bundesregierung ihren fiskalpolitischen Spielraum nutzen. Die Infrastruktur könnte eine Frischzellenkur vertragen. Den Unternehmen wäre auch mit einem Abbau an Bürokratie geholfen.