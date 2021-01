Apple: Wieder einmal neue Rekorde

Für Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) laufen die Geschäfte ungeachtet der Corona-Krise weiterhin auf Hochtouren. Das haben die neusten Geschäftszahlen gezeigt, die am Mittwochabend nach US-Börsenschluss bekanntgegeben worden sind.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2020/2021 (per 26. Dezember 2020) wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 111 Mrd. US-Dollar gesteigert, was den höchsten Quartalsgewinn in der bisherigen Firmengeschichte bedeutete. Analysten rechneten im Vorfeld nur mit Erlösen von im Schnitt 103 Mrd. US-Dollar.

Neuer Rekord-Gewinn

Unter dem Strich wurde dabei ein Nettogewinn von 29 Mrd. US-Dollar beziehungsweise 1,70 US-Dollar je Aktie und damit ebenfalls ein neuer Rekordwert verbucht, nach einem Nettogewinn von 22 Mrd. US-Dollar (1,26 US-Dollar je Aktie) im Vorjahr. Die Erwartungen der Analysten lagen hier nur bei einem Gewinn von im Mittel 1,41 US-Dollar pro Aktie.

Wachstum in allen Bereichen

Laut Apple trugen dabei alle Produktreihen und auch das Services-Geschäft (u.a. App Store, iCloud, Apple Music und Apple TV+) zum Wachstum mit bei. Berechnungen des Marktforschungsunternehmens IDC zufolge verkaufte der US-Konzern die Rekordzahl von rund 90 Millionen iPhones und war damit die Nummer eins im Smartphone-Markt vor dem Konkurrenten Samsung (WKN: 923086 / ISIN: US7960542030) mit 74 Millionen Geräten. Damit war laut IDC mit einem Marktanteil von 23 Prozent fast jedes vierte weltweit verkaufte Smartphone ein iPhone.

Abo-Angebote beliebt

Das Geschäft mit Abo-Angeboten wie Apple Music oder iCloud-Speicher erzielte im vergangenen Quartal Erlöse von rund 16 Mrd. US-Dollar und damit fast ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Apple führte Ende zurückliegenden Jahres erstmals Bündel-Abos für mehrere Dienste des Konzerns ein. Insgesamt gab es Ende vergangenen Jahres 620 Millionen kostenpflichtige Abos aktiv, 35 Millionen mehr als drei Monate zuvor.

Starkes China-Geschäft

Die starken Geschäftszahlen resultierten auch aus einer deutlichen Verbesserung der Nachfrage in China. Hier legte der Umsatz innerhalb eines Jahres um 57 Prozent auf 21 Mrd. US-Dollar zu. CEO Tim Cook erklärte dies unter anderem mit den 5G-IPhones, die sich wegen der neuen schnellen Telekommunikationsnetze in der Volksrepublik gut verkauft haben.

Apple-Chart: Börse Stuttgart Apple-Chart: Börse Stuttgart

Neues Allzeithoch

An der Börse kletterte die Apple-Aktie am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch bei 119,60 Euro (aktuell: 114,88 Euro). Weitere Rekordhochs dürften folgen. Apple bleibt weiterhin eine Top-Empfehlung aus dem US-Technologiebereich.

Anleger, die von der Fortsetzung der Kurs-Rallye bei Apple überzeugt sind, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA32Q2 / ISIN: DE000MA32Q24) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren. Skeptiker haben Gelegenheit, mit einem entsprechenden Short-Zertifikat (WKN: MA1YQJ / ISIN: DE000MA1YQJ8) auf fallende Kurse der Apple-Aktie zu setzen.

Bildquelle: Pressefoto Apple

The post Apple: Wieder einmal neue Rekorde first appeared on marktEINBLICKE