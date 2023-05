Apple-Zulieferer investiert 460 Millionen Euro in Indien

Aktien in diesem Artikel Apple 158,02 EUR

NEU DELHI (dpa-AFX) - Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn will 500 Millionen US-Dollar (460 Mio Euro) in eine neue Fabrik in Indien investieren. Dies würde zu 25 000 direkten Jobs in der südindischen Millionenmetropole Hyderabad führen, teilte der IT-Minister des dortigen Bundesstaates Telangana, K.T. Rama Rao, am Montag mit.

Foxconn und andere Apple-Zulieferer haben bereits Fertigungssstätten in Indien, wo es staatliche Anreize für die Smartphone-Produktion gibt. Die meisten Apple-Produkte werden zwar in China produziert. Doch zuletzt gab es immer wieder Berichte, wonach Apple angesichts geopolitischer Spannungen mit China seine Lieferketten zunehmend diversifizieren möchte - im Fokus stehen dabei Indien und Vietnam./asg/DP/jha