Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Am 3. Januar 2022 erreichte die Apple -Aktie ein neues Rekordhoch bei 182,94 US-Dollar. Damit knackte der iPhone-Hersteller bei der Marktkapitalisierung erstmals die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar.

Für eine einzelne Aktie ist das unter Umständen durchaus ein hoher Preis. Für wen die Aktien des iKonzerns zu teuer sind, kann es sich aber lohnen, in die Zulieferer der NASDAQ-Größe zu investieren. Über diese informiert Apple in jährlichen Abständen. Anhand der Kursstände von börsennotierten Apple-Lieferanten, lassen sich so günstigste Investitionen in die Partner des Unternehmens mit Sitz im kalifornischen Cupertino ermitteln. So soll aufgezeigt werden, wie Anleger indirekt vom Erfolg des Konzerns profitieren können, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen.

Stand der Daten ist der 31.01.2023.

Platz 21: Das Ranking Über eine Investition in die Zulieferer können Anleger indirekt vom Erfolg des Apple-Konzerns profitieren. Mithilfe der öffentlich zugänglichen Zulieferer-Liste lassen sich diese feststellen. Anbei werden die 20 preisgünstigsten Wertpapiere der Apple-Lieferanten vorgestellt. Bemerkenswert sind dabei vor allem die internationalen Kooperationen der Kalifornier. Stand der Daten ist der 31.01.2023. Quelle: Apple Supplier List, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com

