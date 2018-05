Apples iPhone-Umsatz legt zu - 100 Milliarden für Aktienrückkäufe

Von Tripp Mickle

FRANKFURT (Dow Jones)--Apple wird zusätzliche 100 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe verwenden. Das Unternehmen begründet dies mit dem weiterhin gesunden Wachstum, das das Hauptprodukt iPhone im vergangenen Quartal erzielt habe. Analysten hatten sich im Vorfeld besorgt über die Entwicklung des Geschäfts geäußert.

Im zweiten Geschäftsquartal sind die Erlöse aus dem iPhone um 14 Prozent gestiegen. Dabei stieg die Zahl der ausgelieferten Geräte lediglich um 3 Prozent. Der Anstieg des iPhone-Umsatzes ging also in erster Linie auf das Konto des gestiegenen Durchschnitts-Preises, der wiederum von dem 1.000 Dollar teuren iPhone X nach oben gezogen wurde. Dieses Modell war im vergangenen Jahr an den Markt gekommen.

Der solide iPhone-Verkauf und das anhaltend starke Dienstleistungsgeschäft sorgten dafür, dass der Gesamtumsatz im Quartal um 16 Prozent auf 61,14 Milliarden Dollar stieg. Der Apple-Gewinn legte um 25 Prozent auf 13,82 Milliarden Dollar zu. Das war das höchste Niveau, das jemals in einem bis März laufenden Quartal erreicht wurde. Apple erzielte im Quartal per Ende März einen Nettogewinn von 2,73 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten ein Ergebnis je Anteil von 2,69 Dollar erwartet.

Daneben hat Apple auch einige Sorgen wegen des künftigen iPhone-Absatzes zerstreut. Denn für das laufende Quartal rechnen die Kalifornier mit einem iPhone-Umsatz zwischen 51,5 und 53,5 Milliarden Dollar. Das käme einem beachtlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr gleich und träfe in etwa die Analystenschätzungen, die sich im Schnitt auf 51,9 Milliarden Dollar belaufen. Diese Zahl war allerdings in den vergangenen Wochen gesunken, nachdem Apple-Zulieferer wie Broadcom oder Taiwan Semiconductor Manufacturing wegen eines globalen Abschwungs bei Smartphone-Verkäufen gewarnt hatten.

Apple sagte weiter, der Board habe eine 16-prozentige Anhebung der Quartalsdividende auf 73 Cent genehmigt - zusätzlich zu dem bereits erwähnten milliardenschweren Aktienrückkauf. Das Unternehmen hat bereits bis März 275 Milliarden Dollar an seine Aktionäre gezahlt, seit es 2012 mit Rückzahlungen begonnen hat, darunter 200 Milliarden Dollar in Form von Aktienrückkäufen.

Die Aktie verteuerte sich im nachbörslichen Geschäft um 4 Prozent auf 175,79 Dollar.

May 01, 2018 17:08 ET (21:08 GMT)