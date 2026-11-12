Applied Aerospace Defense: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Applied Aerospace Defense äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Applied Aerospace Defense noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Applied Aerospace Defense 182,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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