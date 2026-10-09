Applied Digital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

09.10.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 432,36 Prozent auf 341,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Applied Digital hat am 07.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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