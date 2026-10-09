Applied Digital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Applied Digital hat am 07.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 432,36 Prozent auf 341,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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