APPlife Digital Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

10.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 618,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,32 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,30 Millionen USD ausgewiesen.

APPlife Digital Solutions äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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