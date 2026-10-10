APPlife Digital Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
APPlife Digital Solutions äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 618,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,32 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,30 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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