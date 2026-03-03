DAX24.183 +1,7%Est505.877 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +3,6%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.209 +4,0%Euro1,1644 +0,3%Öl81,15 -1,0%Gold5.187 +1,9%
AppStore-Umsätze im Blick

Apple-Aktie tiefer: UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 280 Dollar

04.03.26 13:28 Uhr
Apple-Aktie an der NASDAQ unter Druck: UBS warnt vor anhaltender Wachstumsschwäche | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen.

Apple Inc.
226,10 EUR -0,55 EUR -0,24%
Die Dynamik der AppStore-Umsätze habe sich im Februar nicht wirklich verbessert, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Es sei der sechste Monat in Folge mit lediglich einstelligem prozentualem Wachstum - eine zunehmend besorgniserregende Serie.

Die Apple-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,47 Prozent auf 262,52 US-Dollar.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

