Apptly Health Technolgoies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Apptly Health Technolgoies gab am 21.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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