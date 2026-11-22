Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,6 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 4,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,34 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 SEK je Aktie erzielt worden.

APR Technologies Registered gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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