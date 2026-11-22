APR Technologies Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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APR Technologies Registered gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,34 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,6 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 4,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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