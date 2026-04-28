April 2026: Analysten sehen Potenzial bei HENSOLDT-Aktie
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Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 91,20 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 14,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von HENSOLDT in Höhe von 77,12 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 EUR
|10,22
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|16,70
|21.04.2026
|Deutsche Bank AG
|101,00 EUR
|30,96
|16.04.2026
|Barclays Capital
|95,00 EUR
|23,18
|15.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 EUR
|10,22
|07.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent