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April 2026: Analysten sehen Potenzial bei HENSOLDT-Aktie

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
76,82 EUR 1,86 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 91,20 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 14,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von HENSOLDT in Höhe von 77,12 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.85,00 EUR10,2229.04.2026
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR16,7021.04.2026
Deutsche Bank AG101,00 EUR30,9616.04.2026
Barclays Capital95,00 EUR23,1815.04.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 EUR10,2207.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.04.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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