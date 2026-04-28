April 2026: Analysten sehen Potenzial bei HENSOLDT-Aktie

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Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 91,20 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 14,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von HENSOLDT in Höhe von 77,12 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 85,00 EUR 10,22 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 16,70 21.04.2026 Deutsche Bank AG 101,00 EUR 30,96 16.04.2026 Barclays Capital 95,00 EUR 23,18 15.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 85,00 EUR 10,22 07.04.2026

Redaktion finanzen.net