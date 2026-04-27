April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie

Im vergangenen April haben 4 Experten die Aktie von International Consolidated Airlines wie folgt eingeschätzt.

4 Experten raten die International Consolidated Airlines-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,587 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,86 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 3,724 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 4,70 GBP 26,21 27.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.04.2026 Bernstein Research 4,70 GBP 26,21 21.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 17.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 15.04.2026 Barclays Capital 4,25 GBP 14,12 13.04.2026 Bernstein Research 4,70 GBP 26,21 13.04.2026

Redaktion finanzen.net