April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen April haben 4 Experten die Aktie von International Consolidated Airlines wie folgt eingeschätzt.
4 Experten raten die International Consolidated Airlines-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,587 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,86 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 3,724 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|26,21
|27.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.04.2026
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|26,21
|21.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|17.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|15.04.2026
|Barclays Capital
|4,25 GBP
|14,12
|13.04.2026
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|26,21
|13.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent