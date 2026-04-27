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April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,30 EUR 0,06 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen April haben 4 Experten die Aktie von International Consolidated Airlines wie folgt eingeschätzt.

4 Experten raten die International Consolidated Airlines-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,587 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,86 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 3,724 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research4,70 GBP26,2127.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.04.2026
Bernstein Research4,70 GBP26,2121.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--17.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--15.04.2026
Barclays Capital4,25 GBP14,1213.04.2026
Bernstein Research4,70 GBP26,2113.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumRatingAnalyst
27.04.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
22.04.2026International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
17.04.2026International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
22.04.2026International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
17.04.2026International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
12.09.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.03.2026International Consolidated Airlines SellUBS AG
27.02.2026International Consolidated Airlines SellUBS AG
10.12.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
19.11.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
07.11.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG

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