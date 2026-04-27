April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur London Stock Exchange (LSE)-Aktie

Werte in diesem Artikel

Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde im April 2026 von 13 Experten analysiert.

13 Experten stufen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 124,79 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 29,29 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 95,50 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 117,00 GBP 22,51 24.04.2026 Deutsche Bank AG 114,00 GBP 19,37 24.04.2026 RBC Capital Markets 136,00 GBP 42,41 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 137,50 GBP 43,98 24.04.2026 UBS AG 115,00 GBP 20,42 23.04.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 GBP 15,18 23.04.2026 RBC Capital Markets 135,00 GBP 41,36 23.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 130,70 GBP 36,86 23.04.2026 UBS AG 115,00 GBP 20,42 15.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 137,00 GBP 43,46 10.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 130,10 GBP 36,23 09.04.2026 RBC Capital Markets 135,00 GBP 41,36 07.04.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 GBP 15,18 02.04.2026

Redaktion finanzen.net