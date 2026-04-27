April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur London Stock Exchange (LSE)-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde im April 2026 von 13 Experten analysiert.
13 Experten stufen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 124,79 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 29,29 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 95,50 GBP gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|117,00 GBP
|22,51
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|114,00 GBP
|19,37
|24.04.2026
|RBC Capital Markets
|136,00 GBP
|42,41
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|137,50 GBP
|43,98
|24.04.2026
|UBS AG
|115,00 GBP
|20,42
|23.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 GBP
|15,18
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|135,00 GBP
|41,36
|23.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|130,70 GBP
|36,86
|23.04.2026
|UBS AG
|115,00 GBP
|20,42
|15.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|137,00 GBP
|43,46
|10.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|130,10 GBP
|36,23
|09.04.2026
|RBC Capital Markets
|135,00 GBP
|41,36
|07.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 GBP
|15,18
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf London Stock Exchange (LSE)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf London Stock Exchange (LSE)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent