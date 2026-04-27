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April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur London Stock Exchange (LSE)-Aktie

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
London Stock Exchange (LSE)
110,90 EUR -3,10 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
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Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde im April 2026 von 13 Experten analysiert.

13 Experten stufen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 124,79 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 29,29 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 95,50 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG117,00 GBP22,5124.04.2026
Deutsche Bank AG114,00 GBP19,3724.04.2026
RBC Capital Markets136,00 GBP42,4124.04.2026
JP Morgan Chase & Co.137,50 GBP43,9824.04.2026
UBS AG115,00 GBP20,4223.04.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 GBP15,1823.04.2026
RBC Capital Markets135,00 GBP41,3623.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.130,70 GBP36,8623.04.2026
UBS AG115,00 GBP20,4215.04.2026
JP Morgan Chase & Co.137,00 GBP43,4610.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.130,10 GBP36,2309.04.2026
RBC Capital Markets135,00 GBP41,3607.04.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 GBP15,1802.04.2026

Redaktion finanzen.net

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24.04.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026London Stock Exchange (LSE) BuyUBS AG
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24.04.2026London Stock Exchange (LSE) BuyUBS AG
24.04.2026London Stock Exchange (LSE) BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026London Stock Exchange (LSE) OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026London Stock Exchange (LSE) BuyUBS AG
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28.02.2025London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
22.01.2025London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
12.12.2024London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
29.11.2024London Stock Exchange (LSE) NeutralUBS AG
30.10.2024London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
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18.09.2018London Stock Exchange (LSE) ReduceCommerzbank AG
16.04.2014London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
22.11.2013London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
20.06.2013London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
20.06.2013London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.

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