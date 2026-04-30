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April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Salesforce-Aktie

30.04.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
151,28 EUR -3,00 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
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Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Salesforce-Aktie vorgenommen.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,00 USD. Dies kommt einem Anstieg von 96,47 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 176,53 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.320,00 USD81,2716.04.2026
JP Morgan Chase & Co.320,00 USD81,2710.04.2026

Redaktion finanzen.net

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18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
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19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

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