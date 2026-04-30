April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Salesforce-Aktie

Werte in diesem Artikel

Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Salesforce-Aktie vorgenommen.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,00 USD. Dies kommt einem Anstieg von 96,47 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 176,53 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 320,00 USD 81,27 16.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 320,00 USD 81,27 10.04.2026

Redaktion finanzen.net