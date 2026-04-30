April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Salesforce-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Salesforce-Aktie vorgenommen.
5 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,00 USD. Dies kommt einem Anstieg von 96,47 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 176,53 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|320,00 USD
|81,27
|16.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|320,00 USD
|81,27
|10.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent