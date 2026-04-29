April 2026: Die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie

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Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Einschätzung der FUCHS SE VZ-Aktie veröffentlicht.

13 Experten raten die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 8,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der FUCHS SE VZ-Aktie von 40,18 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 19,46 30.04.2026 Deutsche Bank AG 49,00 EUR 21,95 30.04.2026 UBS AG 46,00 EUR 14,48 30.04.2026 Barclays Capital 52,00 EUR 29,42 30.04.2026 UBS AG 44,00 EUR 9,51 29.04.2026 Barclays Capital 52,00 EUR 29,42 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 36,88 29.04.2026 UBS AG 44,00 EUR 9,51 24.04.2026 Deutsche Bank AG 50,00 EUR 24,44 20.04.2026 DZ BANK - - 17.04.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 36,88 16.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 21,95 16.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 21,95 09.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 44,00 EUR 9,51 09.04.2026

Redaktion finanzen.net