April 2026: Die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Einschätzung der FUCHS SE VZ-Aktie veröffentlicht.
13 Experten raten die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 8,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der FUCHS SE VZ-Aktie von 40,18 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|19,46
|30.04.2026
|Deutsche Bank AG
|49,00 EUR
|21,95
|30.04.2026
|UBS AG
|46,00 EUR
|14,48
|30.04.2026
|Barclays Capital
|52,00 EUR
|29,42
|30.04.2026
|UBS AG
|44,00 EUR
|9,51
|29.04.2026
|Barclays Capital
|52,00 EUR
|29,42
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|36,88
|29.04.2026
|UBS AG
|44,00 EUR
|9,51
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|50,00 EUR
|24,44
|20.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|36,88
|16.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|21,95
|16.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|21,95
|09.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|44,00 EUR
|9,51
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent