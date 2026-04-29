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April 2026: Die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
40,78 EUR -0,06 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Einschätzung der FUCHS SE VZ-Aktie veröffentlicht.

13 Experten raten die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 8,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der FUCHS SE VZ-Aktie von 40,18 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR19,4630.04.2026
Deutsche Bank AG49,00 EUR21,9530.04.2026
UBS AG46,00 EUR14,4830.04.2026
Barclays Capital52,00 EUR29,4230.04.2026
UBS AG44,00 EUR9,5129.04.2026
Barclays Capital52,00 EUR29,4229.04.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR36,8829.04.2026
UBS AG44,00 EUR9,5124.04.2026
Deutsche Bank AG50,00 EUR24,4420.04.2026
DZ BANK--17.04.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR36,8816.04.2026
JP Morgan Chase & Co.49,00 EUR21,9516.04.2026
JP Morgan Chase & Co.49,00 EUR21,9509.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)44,00 EUR9,5109.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

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Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
15:41FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
12:56FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
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08:51FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
29.04.2026FUCHS SE VZ BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:41FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
12:56FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
12:16FUCHS SE VZ BuyUBS AG
08:51FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
29.04.2026FUCHS SE VZ BuyUBS AG
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17.04.2026FUCHS SE VZ HaltenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
16.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
02.06.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
30.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
13.08.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
23.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
16.07.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK

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