April 2026: Die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die HSBC-Aktie wurde im April 2026 von 5 Analysten analysiert.
3 Experten raten die HSBC-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 14,95 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von HSBC auf 13,49 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|15,00 GBP
|11,19
|23.04.2026
|Deutsche Bank AG
|14,50 GBP
|7,49
|22.04.2026
|RBC Capital Markets
|12,00 GBP
|-11,05
|16.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|16,50 GBP
|22,31
|10.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|16,75 GBP
|24,17
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent