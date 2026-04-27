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April 2026: Die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
15,33 EUR -0,01 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HSBC-Aktie wurde im April 2026 von 5 Analysten analysiert.

3 Experten raten die HSBC-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 14,95 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von HSBC auf 13,49 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital15,00 GBP11,1923.04.2026
Deutsche Bank AG14,50 GBP7,4922.04.2026
RBC Capital Markets12,00 GBP-11,0516.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.16,50 GBP22,3110.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.16,75 GBP24,1701.04.2026

Redaktion finanzen.net

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10.04.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.04.2026HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
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27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

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