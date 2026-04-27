April 2026: Die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie

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Die HSBC-Aktie wurde im April 2026 von 5 Analysten analysiert.

3 Experten raten die HSBC-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 14,95 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von HSBC auf 13,49 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 15,00 GBP 11,19 23.04.2026 Deutsche Bank AG 14,50 GBP 7,49 22.04.2026 RBC Capital Markets 12,00 GBP -11,05 16.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 16,50 GBP 22,31 10.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 16,75 GBP 24,17 01.04.2026

Redaktion finanzen.net