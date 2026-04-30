Expertenprognosen

April 2026: Die Expertenmeinungen zur Netflix-Aktie

30.04.26 22:30 Uhr

So geht es mit der Netflix-Aktie Experten zufolge weiter.

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14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie preis. 11 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 117,14 USD beziffert, während der aktuelle Netflix-Kurs an der Börse NAS bei 93,61 USD liegt. Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 118,00 USD 26,05 22.04.2026 DZ BANK - - 17.04.2026 Barclays Capital 110,00 USD 17,51 17.04.2026 Jefferies & Company Inc. 128,00 USD 36,74 17.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 118,00 USD 26,05 17.04.2026 Jefferies & Company Inc. 134,00 USD 43,15 08.04.2026 Redaktion finanzen.net

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