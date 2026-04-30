April 2026: Die Expertenmeinungen zur Netflix-Aktie
So geht es mit der Netflix-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie preis.
11 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 117,14 USD beziffert, während der aktuelle Netflix-Kurs an der Börse NAS bei 93,61 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|118,00 USD
|26,05
|22.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.04.2026
|Barclays Capital
|110,00 USD
|17,51
|17.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|128,00 USD
|36,74
|17.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|118,00 USD
|26,05
|17.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|43,15
|08.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com