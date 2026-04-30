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April 2026: Die Expertenmeinungen zur Netflix-Aktie

30.04.26 22:30 Uhr
April 2026: Die Expertenmeinungen zur Netflix-Aktie | finanzen.net

So geht es mit der Netflix-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
79,72 EUR 0,23 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie preis.

11 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 117,14 USD beziffert, während der aktuelle Netflix-Kurs an der Börse NAS bei 93,61 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.118,00 USD26,0522.04.2026
DZ BANK--17.04.2026
Barclays Capital110,00 USD17,5117.04.2026
Jefferies & Company Inc.128,00 USD36,7417.04.2026
JP Morgan Chase & Co.118,00 USD26,0517.04.2026
Jefferies & Company Inc.134,00 USD43,1508.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Netflix KaufenDZ BANK
17.04.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
17.04.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
17.04.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Netflix KaufenDZ BANK
17.04.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
17.04.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.04.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
27.01.2026Netflix HaltenLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)
21.01.2026Netflix NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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