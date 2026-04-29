April 2026: Die Expertenmeinungen zur Unilever-Aktie
Werte in diesem Artikel
Unilever Experten haben ihre Einschätzung der Unilever-Aktie veröffentlicht.
7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 52,25 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 42,97 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|42,00 GBP
|-2,26
|30.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|32,65
|30.04.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|34,98
|30.04.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|19,85
|29.04.2026
|Barclays Capital
|55,00 GBP
|28,00
|27.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|27.04.2026
|RBC Capital Markets
|42,00 GBP
|-2,26
|21.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|32,65
|15.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|15.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.04.2026
|Barclays Capital
|55,00 GBP
|28,00
|01.04.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|19,85
|01.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|32,65
|01.04.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|34,98
|01.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,00 GBP
|0,07
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent