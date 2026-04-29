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April 2026: Die Expertenmeinungen zur Unilever-Aktie

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
50,01 EUR 0,99 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unilever Experten haben ihre Einschätzung der Unilever-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 52,25 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 42,97 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets42,00 GBP-2,2630.04.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP32,6530.04.2026
Bernstein Research58,00 GBP34,9830.04.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP19,8529.04.2026
Barclays Capital55,00 GBP28,0027.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--27.04.2026
RBC Capital Markets42,00 GBP-2,2621.04.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP32,6515.04.2026
Jefferies & Company Inc.--15.04.2026
DZ BANK--08.04.2026
Barclays Capital55,00 GBP28,0001.04.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP19,8501.04.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP32,6501.04.2026
Bernstein Research58,00 GBP34,9801.04.2026
Jefferies & Company Inc.43,00 GBP0,0701.04.2026

Redaktion finanzen.net

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12:26Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
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27.04.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
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18:06Unilever Sector PerformRBC Capital Markets
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21.04.2026Unilever Sector PerformRBC Capital Markets
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