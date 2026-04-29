April 2026: Die Expertenmeinungen zur Unilever-Aktie

Werte in diesem Artikel

Unilever Experten haben ihre Einschätzung der Unilever-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 52,25 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 42,97 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 42,00 GBP -2,26 30.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 32,65 30.04.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 34,98 30.04.2026 Deutsche Bank AG 51,50 GBP 19,85 29.04.2026 Barclays Capital 55,00 GBP 28,00 27.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 27.04.2026 RBC Capital Markets 42,00 GBP -2,26 21.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 32,65 15.04.2026 Jefferies & Company Inc. - - 15.04.2026 DZ BANK - - 08.04.2026 Barclays Capital 55,00 GBP 28,00 01.04.2026 Deutsche Bank AG 51,50 GBP 19,85 01.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 32,65 01.04.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 34,98 01.04.2026 Jefferies & Company Inc. 43,00 GBP 0,07 01.04.2026

Redaktion finanzen.net