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April 2026: Experten empfehlen Alphabet A (ex Google)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

30.04.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
326,00 EUR 25,80 EUR 8,59%
Charts|News|Analysen
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Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im April 2026 von 26 Experten analysiert.

17 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 399,54 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 384,80 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG410,00 USD6,5530.04.2026
UBS AG375,00 USD-2,5530.04.2026
Barclays Capital405,00 USD5,2530.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.450,00 USD16,9430.04.2026
RBC Capital Markets425,00 USD10,4530.04.2026
RBC Capital Markets400,00 USD3,9527.04.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD3,9527.04.2026
UBS AG375,00 USD-2,5524.04.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD3,9524.04.2026
UBS AG375,00 USD-2,5523.04.2026
UBS AG375,00 USD-2,5521.04.2026
JP Morgan Chase & Co.395,00 USD2,6520.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

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Analysen zu Alphabet A (ex Google)

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18:16Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14:16Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
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08:56Alphabet A (ex Google) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:46Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
08:56Alphabet A (ex Google) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
27.04.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
27.04.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18:16Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14:16Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
23.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
21.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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