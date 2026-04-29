April 2026: Experten empfehlen Alphabet A (ex Google)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

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Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im April 2026 von 26 Experten analysiert.

17 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 399,54 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 384,80 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 410,00 USD 6,55 30.04.2026 UBS AG 375,00 USD -2,55 30.04.2026 Barclays Capital 405,00 USD 5,25 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 450,00 USD 16,94 30.04.2026 RBC Capital Markets 425,00 USD 10,45 30.04.2026 RBC Capital Markets 400,00 USD 3,95 27.04.2026 Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 3,95 27.04.2026 UBS AG 375,00 USD -2,55 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 3,95 24.04.2026 UBS AG 375,00 USD -2,55 23.04.2026 UBS AG 375,00 USD -2,55 21.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 395,00 USD 2,65 20.04.2026

Redaktion finanzen.net