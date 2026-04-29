April 2026: Experten empfehlen Alphabet A (ex Google)-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Werte in diesem Artikel
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im April 2026 von 26 Experten analysiert.
17 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 399,54 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 384,80 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|410,00 USD
|6,55
|30.04.2026
|UBS AG
|375,00 USD
|-2,55
|30.04.2026
|Barclays Capital
|405,00 USD
|5,25
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|450,00 USD
|16,94
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|425,00 USD
|10,45
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 USD
|3,95
|27.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|3,95
|27.04.2026
|UBS AG
|375,00 USD
|-2,55
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|3,95
|24.04.2026
|UBS AG
|375,00 USD
|-2,55
|23.04.2026
|UBS AG
|375,00 USD
|-2,55
|21.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|395,00 USD
|2,65
|20.04.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent