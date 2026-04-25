April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht.

4 Experten stufen die Sartorius Stedim Biotech-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Sartorius Stedim Biotech-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 224,80 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 73,30 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Sartorius Stedim Biotech-Aktie von 151,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 220,00 EUR 45,21 23.04.2026 RBC Capital Markets 210,00 EUR 38,61 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 260,00 EUR 71,62 23.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 214,00 EUR 41,25 23.04.2026 UBS AG 220,00 EUR 45,21 17.04.2026

Redaktion finanzen.net