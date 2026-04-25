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April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius Stedim Biotech
151,60 EUR -5,30 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht.

4 Experten stufen die Sartorius Stedim Biotech-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Sartorius Stedim Biotech-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 224,80 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 73,30 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Sartorius Stedim Biotech-Aktie von 151,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital220,00 EUR45,2123.04.2026
RBC Capital Markets210,00 EUR38,6123.04.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 EUR71,6223.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.214,00 EUR41,2523.04.2026
UBS AG220,00 EUR45,2117.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

DatumMeistgelesen

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

DatumRatingAnalyst
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightBarclays Capital
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026Sartorius Stedim Biotech NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightBarclays Capital
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Sartorius Stedim Biotech BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.03.2026Sartorius Stedim Biotech BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Sartorius Stedim Biotech NeutralUBS AG
17.03.2026Sartorius Stedim Biotech NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Sartorius Stedim Biotech NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.01.2026Sartorius Stedim Biotech Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Sartorius Stedim Biotech NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2024Sartorius Stedim Biotech UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius Stedim Biotech nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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