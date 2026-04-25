April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf
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5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht.
4 Experten stufen die Sartorius Stedim Biotech-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Sartorius Stedim Biotech-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 224,80 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 73,30 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Sartorius Stedim Biotech-Aktie von 151,50 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|220,00 EUR
|45,21
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 EUR
|38,61
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 EUR
|71,62
|23.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|214,00 EUR
|41,25
|23.04.2026
|UBS AG
|220,00 EUR
|45,21
|17.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent