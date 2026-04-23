April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst

National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,53 GBP beziffert, während der aktuelle National Grid-Kurs an der Börse LSE bei 13,12 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 11,60 GBP -11,60 24.04.2026 UBS AG 11,60 GBP -11,60 17.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 13,86 GBP 5,62 14.04.2026 Bernstein Research 14,50 GBP 10,50 14.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,50 GBP 10,50 13.04.2026 RBC Capital Markets 14,00 GBP 6,69 09.04.2026 Deutsche Bank AG 13,70 GBP 4,40 01.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,50 GBP 10,50 01.04.2026

Redaktion finanzen.net