April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,53 GBP beziffert, während der aktuelle National Grid-Kurs an der Börse LSE bei 13,12 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|11,60 GBP
|-11,60
|24.04.2026
|UBS AG
|11,60 GBP
|-11,60
|17.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|13,86 GBP
|5,62
|14.04.2026
|Bernstein Research
|14,50 GBP
|10,50
|14.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,50 GBP
|10,50
|13.04.2026
|RBC Capital Markets
|14,00 GBP
|6,69
|09.04.2026
|Deutsche Bank AG
|13,70 GBP
|4,40
|01.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,50 GBP
|10,50
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent