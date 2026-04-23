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April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
15,45 EUR 0,57 EUR 3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,53 GBP beziffert, während der aktuelle National Grid-Kurs an der Börse LSE bei 13,12 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG11,60 GBP-11,6024.04.2026
UBS AG11,60 GBP-11,6017.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.13,86 GBP5,6214.04.2026
Bernstein Research14,50 GBP10,5014.04.2026
JP Morgan Chase & Co.14,50 GBP10,5013.04.2026
RBC Capital Markets14,00 GBP6,6909.04.2026
Deutsche Bank AG13,70 GBP4,4001.04.2026
JP Morgan Chase & Co.14,50 GBP10,5001.04.2026

Redaktion finanzen.net

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