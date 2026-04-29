April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst

Im vergangenen April haben 1 Experten die Aktie von QIAGEN wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die QIAGEN-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 59,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der QIAGEN-Aktie von 29,04 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.04.2026 Barclays Capital - - 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 59,00 EUR 103,20 29.04.2026 Deutsche Bank AG - - 28.04.2026 Jefferies & Company Inc. - - 28.04.2026 Barclays Capital - - 28.04.2026 Barclays Capital - - 14.04.2026

Redaktion finanzen.net