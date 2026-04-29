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April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
28,94 EUR 0,38 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen April haben 1 Experten die Aktie von QIAGEN wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die QIAGEN-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 59,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der QIAGEN-Aktie von 29,04 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.04.2026
Barclays Capital--29.04.2026
Jefferies & Company Inc.59,00 EUR103,2029.04.2026
Deutsche Bank AG--28.04.2026
Jefferies & Company Inc.--28.04.2026
Barclays Capital--28.04.2026
Barclays Capital--14.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

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Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
29.04.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
29.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
29.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
28.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

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