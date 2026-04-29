April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen April haben 1 Experten die Aktie von QIAGEN wie folgt eingeschätzt.
1 Experte stuft die QIAGEN-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 59,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der QIAGEN-Aktie von 29,04 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|Barclays Capital
|-
|-
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|59,00 EUR
|103,20
|29.04.2026
|Deutsche Bank AG
|-
|-
|28.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|28.04.2026
|Barclays Capital
|-
|-
|28.04.2026
|Barclays Capital
|-
|-
|14.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent