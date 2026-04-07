April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rolls-Royce-Aktie angepasst
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Die Rolls-Royce-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Rolls-Royce mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,48 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,66 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rolls-Royce-Aktie von 11,82 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|16,00 GBP
|35,36
|30.04.2026
|UBS AG
|14,00 GBP
|18,44
|30.04.2026
|Bernstein Research
|11,50 GBP
|-2,71
|27.04.2026
|UBS AG
|14,00 GBP
|18,44
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 GBP
|26,90
|22.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|15,30 GBP
|29,44
|21.04.2026
|UBS AG
|15,00 GBP
|26,90
|10.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 GBP
|26,90
|07.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|KO
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