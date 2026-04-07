April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rolls-Royce-Aktie angepasst

Die Rolls-Royce-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Rolls-Royce mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,48 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,66 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rolls-Royce-Aktie von 11,82 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 16,00 GBP 35,36 30.04.2026 UBS AG 14,00 GBP 18,44 30.04.2026 Bernstein Research 11,50 GBP -2,71 27.04.2026 UBS AG 14,00 GBP 18,44 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 15,00 GBP 26,90 22.04.2026 Jefferies & Company Inc. 15,30 GBP 29,44 21.04.2026 UBS AG 15,00 GBP 26,90 10.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 15,00 GBP 26,90 07.04.2026

Redaktion finanzen.net