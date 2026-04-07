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April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rolls-Royce-Aktie angepasst

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,92 EUR 1,07 EUR 8,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Rolls-Royce mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,48 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,66 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rolls-Royce-Aktie von 11,82 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets16,00 GBP35,3630.04.2026
UBS AG14,00 GBP18,4430.04.2026
Bernstein Research11,50 GBP-2,7127.04.2026
UBS AG14,00 GBP18,4424.04.2026
JP Morgan Chase & Co.15,00 GBP26,9022.04.2026
Jefferies & Company Inc.15,30 GBP29,4421.04.2026
UBS AG15,00 GBP26,9010.04.2026
JP Morgan Chase & Co.15,00 GBP26,9007.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
14:16Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
13:46Rolls-Royce BuyUBS AG
27.04.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Rolls-Royce BuyUBS AG
22.04.2026Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
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13:46Rolls-Royce BuyUBS AG
24.04.2026Rolls-Royce BuyUBS AG
22.04.2026Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
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27.04.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
09.03.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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