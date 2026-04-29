April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Schaeffler-Aktie angepasst

Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Schaeffler-Aktie vorgenommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 8,720 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,64 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Schaeffler-Aktie von 8,080 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 10,45 EUR 29,33 22.04.2026 UBS AG 7,10 EUR -12,13 16.04.2026 Deutsche Bank AG 8,50 EUR 5,20 16.04.2026 Jefferies & Company Inc. 10,45 EUR 29,33 15.04.2026 UBS AG 7,10 EUR -12,13 09.04.2026

Redaktion finanzen.net