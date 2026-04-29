April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Schaeffler-Aktie angepasst
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Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Schaeffler-Aktie vorgenommen.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 8,720 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,64 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Schaeffler-Aktie von 8,080 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|29,33
|22.04.2026
|UBS AG
|7,10 EUR
|-12,13
|16.04.2026
|Deutsche Bank AG
|8,50 EUR
|5,20
|16.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|29,33
|15.04.2026
|UBS AG
|7,10 EUR
|-12,13
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent