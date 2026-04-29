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April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Schaeffler-Aktie angepasst

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
8,11 EUR 0,35 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Schaeffler-Aktie vorgenommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 8,720 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,64 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Schaeffler-Aktie von 8,080 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR29,3322.04.2026
UBS AG7,10 EUR-12,1316.04.2026
Deutsche Bank AG8,50 EUR5,2016.04.2026
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR29,3315.04.2026
UBS AG7,10 EUR-12,1309.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026Schaeffler SellUBS AG
16.04.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
15.04.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026Schaeffler SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026Schaeffler KaufenDZ BANK
03.03.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
03.03.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Schaeffler SellUBS AG
09.04.2026Schaeffler SellUBS AG
04.03.2026Schaeffler SellUBS AG
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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