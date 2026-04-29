DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 -0,6%Nas24.729 +0,2%Bitcoin65.106 +0,3%Euro1,1725 +0,4%Öl114,1 -6,3%Gold4.612 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke
Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der UniCredit-Aktie angepasst

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
65,75 EUR 0,13 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen April haben 5 Experten die Aktie von UniCredit wie folgt eingeschätzt.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der UniCredit-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,38 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 20,50 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von UniCredit in Höhe von 64,88 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital81,00 EUR24,8527.04.2026
Deutsche Bank AG77,00 EUR18,6821.04.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR38,7221.04.2026
Barclays Capital88,90 EUR37,0220.04.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR38,7210.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
27.04.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
21.04.2026UniCredit HoldDeutsche Bank AG
21.04.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
10.04.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
21.04.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
10.04.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.04.2026UniCredit HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026UniCredit HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026UniCredit HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen