April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der UniCredit-Aktie angepasst
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Im vergangenen April haben 5 Experten die Aktie von UniCredit wie folgt eingeschätzt.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der UniCredit-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,38 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 20,50 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von UniCredit in Höhe von 64,88 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|81,00 EUR
|24,85
|27.04.2026
|Deutsche Bank AG
|77,00 EUR
|18,68
|21.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|38,72
|21.04.2026
|Barclays Capital
|88,90 EUR
|37,02
|20.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|38,72
|10.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent