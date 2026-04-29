April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der UniCredit-Aktie angepasst

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Im vergangenen April haben 5 Experten die Aktie von UniCredit wie folgt eingeschätzt.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der UniCredit-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,38 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 20,50 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von UniCredit in Höhe von 64,88 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 81,00 EUR 24,85 27.04.2026 Deutsche Bank AG 77,00 EUR 18,68 21.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 38,72 21.04.2026 Barclays Capital 88,90 EUR 37,02 20.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 38,72 10.04.2026

Redaktion finanzen.net