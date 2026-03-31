April 2026: So schätzen Experten die Alzchem Group-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die Alzchem Group-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 188,00 EUR für die Alzchem Group-Aktie, was einem Anstieg von 22,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 165,90 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|181,00 EUR
|9,10
|30.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|195,00 EUR
|17,54
|30.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent