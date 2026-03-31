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April 2026: So schätzen Experten die Alzchem Group-Aktie ein

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
165,20 EUR -11,20 EUR -6,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alzchem Group-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 188,00 EUR für die Alzchem Group-Aktie, was einem Anstieg von 22,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 165,90 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research181,00 EUR9,1030.04.2026
Jefferies & Company Inc.195,00 EUR17,5430.04.2026

Redaktion finanzen.net

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