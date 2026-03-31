April 2026: So schätzen Experten die Alzchem Group-Aktie ein

Die Alzchem Group-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 188,00 EUR für die Alzchem Group-Aktie, was einem Anstieg von 22,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 165,90 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 181,00 EUR 9,10 30.04.2026 Jefferies & Company Inc. 195,00 EUR 17,54 30.04.2026

Redaktion finanzen.net