April 2026: So schätzen Experten die easyJet-Aktie ein
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12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur easyJet-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die easyJet-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,288 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,77 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 3,516 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|4,25 GBP
|20,88
|27.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.04.2026
|Bernstein Research
|4,25 GBP
|20,88
|21.04.2026
|UBS AG
|6,35 GBP
|80,60
|20.04.2026
|Deutsche Bank AG
|3,40 GBP
|-3,30
|17.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,40 GBP
|-3,30
|17.04.2026
|RBC Capital Markets
|4,15 GBP
|18,03
|17.04.2026
|Barclays Capital
|5,50 GBP
|56,43
|16.04.2026
|Deutsche Bank AG
|3,40 GBP
|-3,30
|16.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,50 GBP
|-0,46
|16.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,50 GBP
|-0,46
|15.04.2026
|Barclays Capital
|5,50 GBP
|56,43
|13.04.2026
|Bernstein Research
|4,25 GBP
|20,88
|13.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent