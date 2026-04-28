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April 2026: So schätzen Experten die easyJet-Aktie ein

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
4,09 EUR 0,02 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur easyJet-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die easyJet-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,288 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,77 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 3,516 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research4,25 GBP20,8827.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.04.2026
Bernstein Research4,25 GBP20,8821.04.2026
UBS AG6,35 GBP80,6020.04.2026
Deutsche Bank AG3,40 GBP-3,3017.04.2026
JP Morgan Chase & Co.3,40 GBP-3,3017.04.2026
RBC Capital Markets4,15 GBP18,0317.04.2026
Barclays Capital5,50 GBP56,4316.04.2026
Deutsche Bank AG3,40 GBP-3,3016.04.2026
JP Morgan Chase & Co.3,50 GBP-0,4616.04.2026
JP Morgan Chase & Co.3,50 GBP-0,4615.04.2026
Barclays Capital5,50 GBP56,4313.04.2026
Bernstein Research4,25 GBP20,8813.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
22.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
20.04.2026easyJet BuyUBS AG
17.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.04.2026easyJet BuyUBS AG
17.04.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
16.04.2026easyJet OverweightBarclays Capital
13.04.2026easyJet OverweightBarclays Capital
27.03.2026easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
13.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
10.12.2025easyJet NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
17.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
16.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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