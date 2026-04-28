April 2026: So schätzen Experten die easyJet-Aktie ein

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur easyJet-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die easyJet-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,288 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,77 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 3,516 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 4,25 GBP 20,88 27.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.04.2026 Bernstein Research 4,25 GBP 20,88 21.04.2026 UBS AG 6,35 GBP 80,60 20.04.2026 Deutsche Bank AG 3,40 GBP -3,30 17.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,40 GBP -3,30 17.04.2026 RBC Capital Markets 4,15 GBP 18,03 17.04.2026 Barclays Capital 5,50 GBP 56,43 16.04.2026 Deutsche Bank AG 3,40 GBP -3,30 16.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,50 GBP -0,46 16.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,50 GBP -0,46 15.04.2026 Barclays Capital 5,50 GBP 56,43 13.04.2026 Bernstein Research 4,25 GBP 20,88 13.04.2026

Redaktion finanzen.net