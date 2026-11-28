Aptahem Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Aptahem Registered äußerte sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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