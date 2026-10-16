AQ Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

AQ Group Registered lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,67 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AQ Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,57 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,11 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 2,47 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.net