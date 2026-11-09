AquaBounty Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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AquaBounty Technologies hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
AquaBounty Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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