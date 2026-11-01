Aqualis Offshore präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Aqualis Offshore hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 NOK je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aqualis Offshore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 797,0 Millionen NOK im Vergleich zu 886,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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