Aqualis Offshore präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aqualis Offshore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 797,0 Millionen NOK im Vergleich zu 886,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 NOK je Aktie vermeldet.

Aqualis Offshore hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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