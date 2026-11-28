Aquila ließ sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aquila die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,56 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,990 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aquila 157,3 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 825,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net