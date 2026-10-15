DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,45 -4,0%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 72.012 -1,2%Euro 1,1216 +0,6%Öl 104,5 -1,5%Gold 4.135 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AR advanced technology,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
AR advanced technology,Inc. Registered Shs
916.00 JPY -8.00 JPY -0.87 %
Charts | News | Analysen

AR advanced technology,Inc Registered lud am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 25,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AR advanced technology,Inc Registered 20,07 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,95 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 79,43 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45,36 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,10 Milliarden JPY, während im Vorjahr 14,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle AR advanced technology,Inc. Registered Aktie News

Werbung

AR advanced technology,Inc. Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AR advanced technology,Inc. Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.