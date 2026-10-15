AR advanced technology,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

AR advanced technology,Inc Registered lud am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 25,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AR advanced technology,Inc Registered 20,07 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,95 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 79,43 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45,36 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,10 Milliarden JPY, während im Vorjahr 14,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net