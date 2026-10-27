Arabian Cement Company Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Arabian Cement Company Bearer lud am 25.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Arabian Cement Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 229,8 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 21,62 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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