Arabian Internet and Communications Services Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Arabian Internet and Communications Services Company Registered hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 SAR, nach 1,75 SAR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arabian Internet and Communications Services Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,39 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 3,10 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,76 SAR sowie einen Umsatz von 3,30 Milliarden SAR prognostiziert.
Redaktion finanzen.net
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