Arabische Staaten protestieren gegen Angriffe des Irans

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien und andere arabische Staaten haben gegen die Angriffe des Irans protestiert und Diplomaten einbestellt. Das jordanische Außenministerium teilte auf der Plattform X mit, es habe den iranischen Geschäftsträger am Sonntagabend eine Protestnote zu den Angriffen auf Jordanien und andere arabische Staaten übermittelt. Diese stellten eine Verletzung der jordanischen und arabischen Souveränität dar. Es handele sich um einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht.

Die Vereinigten Arabischen Emirate teilten nach Angaben der Staatsagentur WAM mit, sie hätten den iranischen Botschafter einbestellt und die "iranischen Terrorangriffe und Übergriffe" aufs Schärfste verurteilt. Auch Saudi-Arabien hatte am Sonntag den iranischen Botschafter einbestellt.

Zahlreiche Golfstaaten geraten seit den Angriffen Israels und der USA auf den Iran unter Beschuss durch Teheran. Ziel sind dabei unter anderem Einrichtungen des US-Militärs. Bislang haben die Staaten Saudi-Arabien, Katar, Oman, Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) die Angriffe des Irans nur abgewehrt, aber nicht zurückgeschlagen.

Die USA und eine Gruppe arabischer Staaten hatten Irans Gegenangriffe bereits in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt./jam/DP/mis