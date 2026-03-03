DAX24.800 -1,9%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +4,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,2%Euro1,1707 -0,6%Öl79,09 +9,1%Gold5.396 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament
Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Arabische Staaten protestieren gegen Angriffe des Irans

02.03.26 09:19 Uhr

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien und andere arabische Staaten haben gegen die Angriffe des Irans protestiert und Diplomaten einbestellt. Das jordanische Außenministerium teilte auf der Plattform X mit, es habe den iranischen Geschäftsträger am Sonntagabend eine Protestnote zu den Angriffen auf Jordanien und andere arabische Staaten übermittelt. Diese stellten eine Verletzung der jordanischen und arabischen Souveränität dar. Es handele sich um einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht.

Wer­bung

Die Vereinigten Arabischen Emirate teilten nach Angaben der Staatsagentur WAM mit, sie hätten den iranischen Botschafter einbestellt und die "iranischen Terrorangriffe und Übergriffe" aufs Schärfste verurteilt. Auch Saudi-Arabien hatte am Sonntag den iranischen Botschafter einbestellt.

Zahlreiche Golfstaaten geraten seit den Angriffen Israels und der USA auf den Iran unter Beschuss durch Teheran. Ziel sind dabei unter anderem Einrichtungen des US-Militärs. Bislang haben die Staaten Saudi-Arabien, Katar, Oman, Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) die Angriffe des Irans nur abgewehrt, aber nicht zurückgeschlagen.

Die USA und eine Gruppe arabischer Staaten hatten Irans Gegenangriffe bereits in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt./jam/DP/mis