Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagvormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 23,77 SAR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SAU-Sitzung 0,1 Prozent auf 23,77 SAR. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 23,77 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 23,81 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 540.552 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 23,62 SAR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 407,14 Mrd. SAR in den Büchern – ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,50 SAR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

