DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit Abschlägen

01.09.25 12:05 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 23,61 SAR.

Um 11:49 Uhr fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,61 SAR ab. In der Spitze büßte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,60 SAR ein. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 23,81 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.128.335 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Mit einem Zuwachs von 22,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,60 SAR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 0,04 Prozent sinken.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 407,14 Mrd. SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,50 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

