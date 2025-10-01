DAX23.798 -0,3%ESt505.510 -0,4%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,47 -0,9%Gold3.888 +0,8%
Kursentwicklung

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gibt am Mittwochvormittag nach

01.10.25 09:27 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 24,53 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 24,53 SAR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,51 SAR. Bei 24,62 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 554.565 Stück.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 15,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (23,04 SAR). Mit einem Kursverlust von 6,07 Prozent würde die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 407,14 Mrd. SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,50 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

